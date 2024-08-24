Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1785 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
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Дата 4 июля 2019
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Дата 18 июня 2019
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
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Дата 24 февраля 2016
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 сентября 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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