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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1785 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1785 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1785 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 930 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
721 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 342 EUR
Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - July 8, 2021
Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Jesús Vico - September 15, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 15 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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