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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1785 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1785 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1785 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1785 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1000 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Morton & Eden (1)
  • Sedwick (1)
Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 306 EUR
Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Heritage - February 20, 2020
Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Heritage - February 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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