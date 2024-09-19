Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
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Сохранность (слабы)
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
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Дата 14 января 2020
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
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Дата 20 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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