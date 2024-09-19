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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 341 EUR
Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - November 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Stephen Album - May 18, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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