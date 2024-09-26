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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1783 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1783 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1783 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4301 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1668 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (2)
Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 351 EUR
Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Heritage - April 23, 2020
Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Heritage - April 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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