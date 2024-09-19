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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1781 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1781 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1781 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 950 USD. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 625 CHF
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - January 11, 2012
Колумбия 2 эскудо 1781 NR JJ на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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