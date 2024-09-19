Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1781 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 950 USD. Торги состоялись 29 октября 2013.
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Дата 9 февраля 2023
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Дата 18 октября 2022
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 14 января 2020
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Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU53 NGC
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Дата 28 апреля 2015
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность MS61 NGC
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Дата 13 декабря 2012
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Дата 3 июля 2012
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Где продать?
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