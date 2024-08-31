Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1778 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 541 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 305 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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