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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1778 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1778 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1778 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31844 проданному на аукционе Heritage Auctions за 541 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 305 EUR
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - June 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность F
Цена
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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