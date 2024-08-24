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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2732 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 750 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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