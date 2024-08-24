Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2732 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 750 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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