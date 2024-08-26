Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1770 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1770 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 40153 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4400 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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