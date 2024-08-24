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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1766 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1766 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1766 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1766 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 51150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - September 22, 2015
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе WAG - December 28, 2014
Продавец WAG
Дата 28 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - August 16, 2010
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - May 30, 2008
Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1766 NR JV на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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