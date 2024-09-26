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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1764 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1764 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1764 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1764 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24509 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
512 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
629 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - January 17, 2021
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1764 NR JV на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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