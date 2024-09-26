Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1764 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1764 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24509 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 29 января 2023
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF30 PCGS
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Дата 15 августа 2018
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 NGC
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Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF35 NGC
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Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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