Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1770 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30628 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 20 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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