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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1770 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30628 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
656 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Jesús Vico - March 24, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Nomisma - October 20, 2015
Продавец Nomisma
Дата 20 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1770 PN J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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