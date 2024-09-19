Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1786 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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