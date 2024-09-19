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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1786 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1786 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1786 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 590 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Jesús Vico - September 24, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Cayón - January 27, 2016
Продавец Cayón
Дата 27 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Morton & Eden - July 2, 2015
Продавец Morton & Eden
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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