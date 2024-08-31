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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1785 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1785 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1785 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 402.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 236 EUR
Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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