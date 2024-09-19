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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1785 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1785 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1785 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1519 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 350 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1785 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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