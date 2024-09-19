Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1785 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1785 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1519 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 350 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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