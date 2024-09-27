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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1783 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - November 29, 2018
Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - November 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1783 P SF на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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