Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1783 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 638 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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