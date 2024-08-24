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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1783 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Monedalia.es за 700 EUR. Торги состоялись 16 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1783 NR JJ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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