Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1781 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1781 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1781 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (6)
  • Heritage (5)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (5)
  • UBS (2)
  • VL Nummus (1)
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1781 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск