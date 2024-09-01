Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1781 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Дата 21 октября 2021
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Дата 2 февраля 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 7 ноября 2019
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Дата 17 октября 2019
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Дата 29 октября 2014
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Дата 6 марта 2014
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Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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