Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1781 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1781 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Cayón Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sedwick (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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