Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1778 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VG
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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