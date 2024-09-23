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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1778 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1778 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1778 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • VAuctions (1)
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе VAuctions - August 3, 2020
Продавец VAuctions
Дата 3 августа 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - March 26, 2015
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность VG
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1778 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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