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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1782 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1782 So DA
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 эскудо 1782 So DA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1782 So DA
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1782 So DA
Средняя цена
Продажи
0 0
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