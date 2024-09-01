Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1782 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 6040 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3200 USD. Торги состоялись 18 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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