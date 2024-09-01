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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1782 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1782 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1782 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 6040 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3200 USD. Торги состоялись 18 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2023
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1929 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Heritage - August 16, 2010
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1782 So DA на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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