Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1774 So DA
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 эскудо 1774 So DA
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1774 So DA
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск