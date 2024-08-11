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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1774 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62239 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 10 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1783 $
Цена в валюте аукциона 1640 EUR
Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - January 18, 2017
Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - January 9, 2017
Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1774 So DA на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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