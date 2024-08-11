Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1774 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62239 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 10 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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