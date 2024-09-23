Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1873 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1873
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1873 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 21 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2012
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Где продать?
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