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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1873 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1873 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1873 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1873
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1873 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 21 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 231 EUR
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 269 EUR
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - November 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - November 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Stack's - November 16, 2022
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - August 15, 2019
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - July 11, 2019
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - July 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 21, 2014
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - July 5, 2012
Чили 1 песо 1873 So на аукционе Heritage - July 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2012
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Чили 1 песо 1873 So на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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