Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1864 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1864 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1864 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1864
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1864 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22004 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Auctiones (1)
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Heritage (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
Чили 1 песо 1864 So на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 140 CHF
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 2400 CZK
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1864 So на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Auctiones - November 15, 2015
Продавец Auctiones
Дата 15 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 песо 1864 So на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 песо 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1864 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 1 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск