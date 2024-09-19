Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1864 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 29,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1864
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1864 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22004 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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