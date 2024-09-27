Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1863 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 55,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1863
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1863 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40067 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 13 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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