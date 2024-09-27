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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1863 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1863 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1863 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 55,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1863
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1863 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40067 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 13 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Чили 1 песо 1863 So на аукционе Numismática Leilões - May 7, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Чили 1 песо 1863 So на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Чили 1 песо 1863 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Чили 1 песо 1863 So на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Heritage - May 15, 2014
Чили 1 песо 1863 So на аукционе Heritage - May 15, 2014
Продавец Heritage
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Jean ELSEN - June 17, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 17 июня 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
Чили 1 песо 1863 So на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1863 So на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 1 песо 1863 So на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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