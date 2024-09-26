Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1862 года So (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1862
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1862 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Schulman b.v. за 200 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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