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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1862 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1862 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1862 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1862
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1862 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1869 проданному на аукционе Schulman b.v. за 200 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 песо 1862 So на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Чили 1 песо 1862 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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