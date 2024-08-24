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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1851 года So LA (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1851 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1851 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1851
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1851 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4750 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1851 So LA на аукционе Tauler & Fau - May 4, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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