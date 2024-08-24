Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1851 года So LA (Чили, Республика)
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1851 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 4750 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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