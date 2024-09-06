Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1849 года So ML (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1849
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1849 года со знаком So ML. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 9 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 5 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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