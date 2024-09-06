Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1849 года So ML (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1849 года So ML - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1849 года So ML - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1849
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1849 года со знаком So ML. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Bertolami (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (9)
  • Künker (1)
  • Nomisma (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Schulman (2)
  • Sedwick (2)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (3)
  • UBS (4)
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Aurora Numismatica - September 30, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Bertolami - December 5, 2021
Продавец Bertolami
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Nomisma - November 9, 2020
Продавец Nomisma
Дата 9 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Stack's - January 20, 2020
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Artemide Aste - October 5, 2019
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Artemide Aste - October 5, 2019
Продавец Artemide Aste
Дата 5 октября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Savoca Numismatik - July 29, 2018
Продавец Savoca Numismatik
Дата 29 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Stack's - August 2, 2017
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность F
Цена
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - May 26, 2016
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Heritage - May 26, 2016
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1849 So ML на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1849 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск