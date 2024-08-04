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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1848 года So JM (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1848 года So JM - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1848 года So JM - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1848
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1848 года со знаком So JM. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma Aste (1)
  • Schulman (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1771 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1848 So JM на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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