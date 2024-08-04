Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1848 года So JM (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1848
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1848 года со знаком So JM. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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