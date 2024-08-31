Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1847 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1847
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1847 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31593 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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