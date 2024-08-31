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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1847 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1847 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1847 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1847
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1847 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31593 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Sedwick (1)
  • UBS (2)
Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе GINZA - June 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1847 So IJ на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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