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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1846 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1846 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1846 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1846
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1846 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25048 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (2)
  • SINCONA (1)
Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Чили 8 эскудо 1846 So IJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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