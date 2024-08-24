Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1846 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1846
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1846 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25048 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (3)
- Schulman (2)
- Sedwick (2)
- SINCONA (1)
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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