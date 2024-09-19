Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1845 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1845 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (4)
- Jesús Vico (1)
- Künker (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Schulman (1)
- Stack's (2)
- UBS (1)
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск