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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1845 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1845 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1845 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1845
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1845 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2085 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Numismatica Genevensis - November 25, 2014
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Cayón - July 16, 2013
Продавец Cayón
Дата 16 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1845 So IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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