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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1842 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1842 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1842 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 27,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1842
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1842 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - January 8, 2012
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - August 16, 2010
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - January 12, 2010
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - July 31, 2009
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 8, 2007
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Aureo - September 20, 2006
Продавец Aureo
Дата 20 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1842 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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