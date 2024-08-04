Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1842 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Aureo
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 27,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1842
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1842 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23330 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12925 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo
Дата 20 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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