Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1840 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1840
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1840 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5520 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2080 $
Цена в валюте аукциона 290000 JPY
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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