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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1840 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1840 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1840 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1840
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1840 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5520 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2080 $
Цена в валюте аукциона 290000 JPY
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Numismatica Ars Classica - November 14, 2020
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Auctiones - October 20, 2013
Продавец Auctiones
Дата 20 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Чили 8 эскудо 1840 So IJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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