Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1838 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Тираж UNC 33,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1838
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1838 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo (1)
- CNG (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (19)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (1)
- Leu (1)
- Rio de la Plata (1)
- Roma Numismatics (2)
- Schulman (3)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (8)
- UBS (2)
- Varesi (1)
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск