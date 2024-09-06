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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1838 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1838 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1838 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Тираж UNC 33,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1838
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1838 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30146 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе CNG - April 26, 2023
Продавец CNG
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Roma Numismatics - October 30, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Varesi - May 5, 2020
Продавец Varesi
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - January 18, 2020
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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