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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1833 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1833
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Stack's - January 14, 2024
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Bolaffi - June 8, 2017
Продавец Bolaffi
Дата 8 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 14, 2015
Чили 8 эскудо 1833 So I на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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