Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1833 года So I (Чили, Республика)
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1833 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 8 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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