Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1832 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1832
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1832 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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