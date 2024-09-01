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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1832 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1832 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1832 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1832
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1832 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21018 проданному на аукционе Stack's Bowers за 38000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - March 27, 2021
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - January 6, 2014
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Чили 8 эскудо 1832 So I на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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