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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1831 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1831 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1831 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 1,745

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1831
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1831 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Sedwick (1)
Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
6900 $
Цена в валюте аукциона 6900 USD
Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Goldberg - September 15, 2008
Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Goldberg - September 15, 2008
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Чили 8 эскудо 1831 So I на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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