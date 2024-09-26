Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1831 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 1,745
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1831
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1831 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
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