Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1829 года So I (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1829
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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