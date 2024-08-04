Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1827 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 2,176
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1827
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1827 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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