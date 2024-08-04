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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1827 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1827 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1827 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 2,176

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1827
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1827 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1827 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Чили 8 эскудо 1827 So I на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Чили 8 эскудо 1827 So I на аукционе Stack's - October 22, 2019
Чили 8 эскудо 1827 So I на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1827 So I на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1827 So I на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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