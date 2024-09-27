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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1825 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 8,483

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1825
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40147 проданному на аукционе Stack's Bowers за 34000 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
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Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Stack's - August 18, 2021
Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1825 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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