Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1825 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 8,483
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1825
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1825 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 40147 проданному на аукционе Stack's Bowers за 34000 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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