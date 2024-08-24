Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1820 года So FD (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 35,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1820
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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