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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1820 года So FD (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1820 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1820 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 35,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1820
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - January 14, 2023
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - August 13, 2014
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - January 4, 2010
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - May 31, 2009
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - December 15, 2004
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1820 So FD на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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