Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1901 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,9955 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,399
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1901
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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