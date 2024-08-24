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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1901 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,9955 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,399

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1901
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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