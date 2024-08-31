Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1900 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,9955 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,265,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1900
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1900 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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