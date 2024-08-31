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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1900 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1900 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1900 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,9955 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,265,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1900
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1900 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 5 песо 1900 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Чили 5 песо 1900 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Чили 5 песо 1900 So на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 5 песо 1900 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 5 песо 1900 So на аукционе iNumis - March 8, 2016
Продавец iNumis
Дата 8 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 5 песо 1900 So на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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