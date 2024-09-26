Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1898 года So (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,9955 гр
- Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 426,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1898
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1898 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22023 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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