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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1898 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1898 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1898 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,9955 гр
  • Чистого золота (0,0883 oz) 2,7469 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 426,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1898
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1898 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22023 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Stack's - January 15, 2024
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1898 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 5 песо 1898 So на аукционе Heritage - January 3, 2019
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Heritage - January 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1898 So на аукционе Stack's - August 8, 2017
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Чили 5 песо 1898 So на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1898 So на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Чили 5 песо 1898 So на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Чили 5 песо 1898 So на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 песо 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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