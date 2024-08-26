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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1872 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1872 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1872 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Taisei

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 23,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1872
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1872 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 65247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 800 USD. Торги состоялись 30 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
  • WAG (1)
Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Чили 5 песо 1872 So на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - July 11, 2019
Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - July 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - October 1, 2013
Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - July 5, 2012
Чили 5 песо 1872 So на аукционе Heritage - July 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2012
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Чили 5 песо 1872 So на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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