Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1872 года So (Чили, Республика)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1872 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 65247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 800 USD. Торги состоялись 30 августа 2023.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2012
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 песо 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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