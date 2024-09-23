Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1870 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1870 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1870 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1870
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1870 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23872 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • CNG (1)
  • Heritage (4)
  • Schulman (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Heritage - March 4, 2021
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Heritage - March 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - February 5, 2016
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1870 So на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 5 песо 1870 So на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Чили 5 песо 1870 So на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Чили 5 песо 1870 So на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 песо 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1870 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 5 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск