Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1870 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1870
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1870 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23872 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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