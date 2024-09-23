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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1869 года So (Чили, Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,913

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1869
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1869 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Bid & Grow Auctions за 390 USD. Торги состоялись 17 мая 2024.

Сохранность
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Чили 5 песо 1869 So на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Чили 5 песо 1869 So на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 песо 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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