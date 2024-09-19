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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

5 песо 1867 года So "Тип 1867-1873" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 5 песо 1867 года So "Тип 1867-1873" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 5 песо 1867 года So "Тип 1867-1873" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,6265 гр
  • Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 5 песо
  • Год 1867
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22015 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3720 USD. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (1)
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  • Goldberg (1)
  • Heritage (4)
  • New York Sale (1)
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 468 USD
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
3720 $
Цена в валюте аукциона 3720 USD
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Auction World - October 19, 2019
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 5 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF40 ANACS
Цена
******
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Чили 5 песо 1867 So на аукционе New York Sale - January 7, 2015
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 5 песо 1867 So на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF40 ANACS
Цена
******
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Чили 5 песо 1867 So на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Чили 5 песо 1867 So на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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