Чили Период: 1746-2021 1746-2021
5 песо 1867 года So "Тип 1867-1873" (Чили, Республика)
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,6265 гр
- Чистого золота (0,2207 oz) 6,8639 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 5 песо
- Год 1867
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 5 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22015 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3720 USD. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- New York Sale (1)
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
3720 $
Цена в валюте аукциона 3720 USD
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF40 ANACS
Цена
******
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Где продать?
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